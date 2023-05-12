Названы самые популярные у москвичей планировки новых квартир

«НДВ»: «однушки» стали самым популярным типом квартир у покупателей новостроек в Москве

Наибольшей популярностью у покупателей квартир в новостройках Москвы пользуются «однушки» — по итогам апреля 2023 года на них приходится 32,4 процента спроса. Самые востребованные планировки жилья на первичном рынке столицы назвали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занимают двухкомнатные квартиры — их приобрели 27,8 процента покупателей новостроек. Специалисты отметили, что начал расти спрос и на «трешки» — за год такие квартиры стали покупать на 2,8 процента чаще, их доля достигла 13,8 процента. Остальная часть спроса приходится на многокомнатные лоты и студии, уточнили в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Аналитики добавили, что среди «однушек» наибольшей популярностью пользуются лоты площадью от 32 до 44 квадратных метров. Из двухкомнатных квартир покупатели чаще выбирают варианты площадью от 50 до 65 «квадратов», а из трехкомнатных — от 70 до 85 «квадратов».

Ранее аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» назвали районы Москвы с самым дешевым жильем. Лидером рейтинга на первичном рынке оказалось Южное Бутово — там наиболее бюджетная квартира продается за 5,1 миллиона рублей. Первое же место на вторичном рынке занял район Бирюлево Восточное, где самую дешевую квартиру можно приобрести за 4,8 миллиона рублей.