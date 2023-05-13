В РФС высказались о товарищеских матчах сборной России

Глава РФС Александр Дюков рассказал о переговорах по товарищеским матчам сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ведем переговоры с рядом сборных и федераций», — заявил он. Глава РФС добавил, что как только будут подписаны соответствующие соглашения, то об этом будет сообщено.

Ранее стали известны несколько возможных соперников российской сборной. Сообщалось, что могут быть организованы матчи с Камеруном, ОАЭ и Индонезией. Дюков отметил, что говорить о встречах с европейскими сборными пока рано.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

