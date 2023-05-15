Турецкий фондовый рынок и лира упали после результатов выборов

Фондовый индекс Турции и курс турецкой лиры к доллару снижаются после первого тура выборов

В первый торговый день после президентских и парламентских выборов в Турции, прошедших в воскресенье, 14 мая, курс турецкой лиры и национальный фондовый рынок снижаются, свидетельствуют данные Стамбульской фондовой биржи.

Индекс BIST 100, учитывающий данные ста крупнейших компаний, которые представлены на площадке, падал на 5 процентов в начале торгов, хотя к середине дня падение составляет 2,8 процента. Курс лиры на форексе закрепился на уровне 19,66 лиры за доллар (минус 0,5 процента). Месяц назад доллар стоил 19,3 лиры.

Участников торговли по-прежнему отпугивает высокий уровень неопределенности, который сохранился после первого тура президентских выборов. Во второй тур вышли действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Победа того или иного кандидата 28 мая может спровоцировать изменение экономической политики, что заставляет инвесторов откладывать решения до прояснения ситуации. Отдельные аналитики ожидают, что правительство Кылычдароглу прекратит резкое понижение ключевой ставки, чтобы справиться с падением национальной валюты. В то же время Эрдоган, в случае подтверждения своих полномочий, может продолжить политику, которая спровоцировала трехкратное падение лиры за 1,5 года.