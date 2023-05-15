Начато расследование покушения на главу МВД ЛНР Корнета
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Начато расследование по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
По данным СКР, 15 мая, примерно в 13:50 по местному времени, в барбершопе на улице Демехина в Луганске сработало взрывное устройство. В результате пострадал Корнет и еще несколько человек.
Следователи проводят осмотр места происшествия, ведут допрос свидетелей и очевидцев.
Корнет находится в реанимации. Пострадали семь человек, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.