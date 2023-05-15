Главу МВД ЛНР Корнета подключили к аппарату ИВЛ после операции

РЕН ТВ: врачи прооперировали врио главы МВД ЛНР Корнета и подключили его к аппарату ИВЛ

Врачи прооперировали временно исполняющего обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета и подключили его к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Медики диагностировали у пострадавшего генерал-лейтенанта гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь Корнета. По данным следствия, 15 мая, примерно в 13:50 по местному времени, в барбершопе на улице Демехина в Луганске сработало взрывное устройство. В результате пострадал Корнет и еще шесть человек, один погиб.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.