Место покушения на главу МВД ЛНР попало на видео

СКР показал видео из барбершопа в Луганске после покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета

Главу МВД ЛНР Корнета подключили к аппарату ИВЛ после операции

Начало событий в новости Главу МВД ЛНР Корнета подключили к аппарату ИВЛ после операции

Следственный комитет России (СКР) опубликовал оперативное видео из барбершопа в Луганске, где было совершено покушение на временно исполняющего обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета.

На кадрах видны последствия взрыва, на месте работают следователи и криминалисты.

СКР возбудил после покушения на генерал-лейтенанта полиции уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Врачи прооперировали Корнета и подключили его к аппарату ИВЛ. У него диагностировали гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук.

В результате взрыва пострадал Корнет и еще шесть человек, один погиб.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.