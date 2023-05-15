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16:56, 15 мая 2023Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших вместе с главой МВД ЛНР от взрыва в барбершопе

Врио главы ЛНР Пасечник: 7 человек ранены в результате взрыва в Луганске, среди них Корнет
СюжетВзрыв в Луганске:
Начало событий в новости Замминистра здравоохранения ЛНР рассказал о состоянии Корнета

Фото: РИА Новости

Семь человек получили ранения в результате взрыва в центре Луганска, среди них временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

По его словам, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе Корнет.

При покушении на него погиб один гражданский, три человека из охраны тяжело ранены, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

За жизнь Корнета, находящегося в реанимации, и его охранников борются врачи.

Его состояние стабильное, заявлял замглавы Минздрава ЛНР Олег Валиев.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в барбершопе в центре Луганска рядом с местной телерадиокомпанией. Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

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Любовь Ширижик
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Продолжение в новости Начато расследование покушения на главу МВД ЛНР Корнета
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