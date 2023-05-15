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16:14, 15 мая 2023Силовые структуры

Замминистра здравоохранения ЛНР рассказал о состоянии Корнета

Замглавы Минздрава ЛНР назвал стабильным состояние врио главы МВД республики Корнета
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замглавы Минздрава Луганской народной республики Олег Валиев рассказал, что временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД ЛНР Игорь Корнет, пострадавший во время теракта, жив и его состояние стабильное. Слова замминистра здравоохранения приводит издание «Украина.ру».

Как стало известно ранее, Корнет находится в реанимации.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска рядом с местной телерадиокомпанией. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали мирные жители.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

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Елизавета Новикова
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