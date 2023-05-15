Замминистра здравоохранения ЛНР рассказал о состоянии Корнета
Замглавы Минздрава Луганской народной республики Олег Валиев рассказал, что временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД ЛНР Игорь Корнет, пострадавший во время теракта, жив и его состояние стабильное. Слова замминистра здравоохранения приводит издание «Украина.ру».
Как стало известно ранее, Корнет находится в реанимации.
Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска рядом с местной телерадиокомпанией. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали мирные жители.
Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.