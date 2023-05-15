Замминистра здравоохранения ЛНР рассказал о состоянии Корнета

Замглавы Минздрава ЛНР назвал стабильным состояние врио главы МВД республики Корнета

Замглавы Минздрава Луганской народной республики Олег Валиев рассказал, что временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД ЛНР Игорь Корнет, пострадавший во время теракта, жив и его состояние стабильное. Слова замминистра здравоохранения приводит издание «Украина.ру».

Как стало известно ранее, Корнет находится в реанимации.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска рядом с местной телерадиокомпанией. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали мирные жители.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.