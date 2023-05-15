Временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Корнет попал в реанимацию

Врио главы МВД ЛНР Корнета находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое

Временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД Луганской Народной республики (ЛНР) Игорь Корнет находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее стало известно, что на Корнета совершено покушение в центре Луганска. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

О взрыве в Луганске сообщалось днем 15 мая. Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.