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15:42, 15 мая 2023Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Корнет попал в реанимацию

Врио главы МВД ЛНР Корнета находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое
СюжетВзрыв в Луганске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД Луганской Народной республики (ЛНР) Игорь Корнет находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее стало известно, что на Корнета совершено покушение в центре Луганска. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России стал врио министра.

О взрыве в Луганске сообщалось днем 15 мая. Отмечается, что взрыв прогремел рядом с местной телерадиокомпанией. В результате случившегося пострадали мирные жители. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

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Екатерина Власова
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