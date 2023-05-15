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14:02, 15 мая 2023Спорт

Шестерых российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Призеров ОИ по тяжелой атлетике Клокова и Заболотную дисквалифицировали за допинг
Дмитрий Клоков

Дмитрий Клоков. Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Шестерых российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Наказание получили Дмитрий Клоков, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Апти Аухадов, Ольга Зубова и Алексей Косов. Решение было принято на основании данных московской системы управления лабораторной информацией за период с 2012 по 2013 год.

Серебряный призер Игр-2008, чемпион мира Клоков дисквалифицирован на четыре года, до 11 мая 2027 года. На два года, до 6 февраля 2024-го, отстранены чемпионка мира Царукаева, в 2017 году лишенная за допинг серебряной медали Игр в Лондоне, и вице-чемпионка Олимпиады-2004 Заболотная. До 26 ноября 2025 года дисквалифицирована чемпионка Европы Зубова.

Чемпион мира Аухадов сможет вернуться к выступлениям в августе 2023 года. Срок отстранения чемпиона России Косова завершился в марте 2023-го.

12 мая исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. В организации заявили, что решили последовать рекомендациям Международного олимпийского комитета относительно россиян.

Дарья Коршунова
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