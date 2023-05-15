Призеров ОИ по тяжелой атлетике Клокова и Заболотную дисквалифицировали за допинг

Шестерых российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Наказание получили Дмитрий Клоков, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Апти Аухадов, Ольга Зубова и Алексей Косов. Решение было принято на основании данных московской системы управления лабораторной информацией за период с 2012 по 2013 год.

Серебряный призер Игр-2008, чемпион мира Клоков дисквалифицирован на четыре года, до 11 мая 2027 года. На два года, до 6 февраля 2024-го, отстранены чемпионка мира Царукаева, в 2017 году лишенная за допинг серебряной медали Игр в Лондоне, и вице-чемпионка Олимпиады-2004 Заболотная. До 26 ноября 2025 года дисквалифицирована чемпионка Европы Зубова.

Чемпион мира Аухадов сможет вернуться к выступлениям в августе 2023 года. Срок отстранения чемпиона России Косова завершился в марте 2023-го.

12 мая исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. В организации заявили, что решили последовать рекомендациям Международного олимпийского комитета относительно россиян.