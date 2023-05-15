Сотрудники ФСБ прибыли к заминированной опоре ЛЭП в подмосковном Климовске

В подмосковном Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП

В подмосковном Климовске неизвестные заминировали опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и саперы.

Подозрительную коробку от строительного утеплителя с проводами заметили прохожие. Она лежала у эстакады на въезде в город. По предварительным данным, прибывшие кинологи с собаками не обнаружили внутри взрывчатых веществ, уточняет Telegram-канал Mash.

Однако место оцеплено до сих пор, движение транспорта ограничено, добавляет Telegram-канал SHOT.