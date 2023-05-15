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09:06, 15 мая 2023Бывший СССР

На Украине вырос уровень радиации после уничтожения снарядов с обедненным ураном

В Хмельницком вырос уровень радиации после уничтожения склада снарядов с обедненным ураном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Украине в городе Хмельницком зафиксировали существенный рост радиационного фона, свидетельствуют данные украинского портала SaveEcoBot. С 12 мая 2023 года в районе населенного пункта наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозиверт до 140-160 нанозиверт.

Это произошло после того, как Российская армия уничтожила склад боеприпасов в районе города. В украинских же соцсетях начала распространяться информация о том, что на взорванном складе хранились снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram.

Ранее замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон передал Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко заявил, что такие боеприпасы несут угрозу окружающей среде после применения.

Утром 13 мая стало известно о взрыве в Хмельницком. Вскоре появилось видео самой детонации. На кадрах виден высокий столб пламени и дыма, поднимающийся в виде грибовидного облака.

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Алевтина Запольская
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