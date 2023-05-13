Стало известно о взрыве в районе Хмельницкого на западе Украины

Взрыв прогремел в районе Хмельницкого на западе Украины

В районе Хмельницкого на западе Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, произошел взрыв. Об этом сообщило в Telegram-канале агентство ТСН.

Как уточнили источники, взрыв прогремел в субботу, 13 мая, рано утром. В большинстве регионов восточной, южной и центральной Украины, в том числе в Киеве, Киевской области объявили воздушную тревогу. Позже она была отменена в некоторых регионах. В Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях на западе Украины включили оповещение об угрозе с воздуха.

Ранее стало известно, что в городе Хмельницкий Хмельницкой области на западе Украины был поврежден военный объект. В результате ударов по городу взрывной волной разрушены несколько домов и три учебные заведения.