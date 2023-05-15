Омбудсмен призвала запретить сажать впервые осужденных россиян с рецидивистами
Обмудсмен Татьяна Москалькова призвала запретить совместное содержание в исправительных центрах ранее отбывавших наказание россиян с впервые осужденными. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2022 год, передает РИА Новости.
По ее мнению, необходимо внести соответствующий запрет в российское законодательство, поскольку неоднократно судимые граждане негативно воздействуют и приобщают к криминальной среде тех, кто впервые попал в исправительные центры.
Аналогичный запрет на совместное содержание существует в исправительных учреждениях, отмечается в докладе.
Москалькова привела данные ФСИН России, из которых следует, что основная часть лиц, находящихся в исправительных центрах на принудительных работах являются те осужденные, которые попали туда из колоний после замены неотбытой части наказания.