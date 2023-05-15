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14:50, 15 мая 2023Силовые структуры

Омбудсмен призвала запретить сажать впервые осужденных россиян с рецидивистами

Москалькова: нужен запрет на содержание неоднократно судимых с впервые осужденными

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обмудсмен Татьяна Москалькова призвала запретить совместное содержание в исправительных центрах ранее отбывавших наказание россиян с впервые осужденными. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2022 год, передает РИА Новости.

По ее мнению, необходимо внести соответствующий запрет в российское законодательство, поскольку неоднократно судимые граждане негативно воздействуют и приобщают к криминальной среде тех, кто впервые попал в исправительные центры.

Аналогичный запрет на совместное содержание существует в исправительных учреждениях, отмечается в докладе.

Москалькова привела данные ФСИН России, из которых следует, что основная часть лиц, находящихся в исправительных центрах на принудительных работах являются те осужденные, которые попали туда из колоний после замены неотбытой части наказания.

Любовь Ширижик
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