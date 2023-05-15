В Польшу прибыли первые HIMARS

Associated Press: в Польшу из США прибыли первые РСЗО HIMARS

В Польшу из США прибыли первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, присутствовавшего на приуроченной к приобретению оружия церемонии на авиабазе в Варшаве, польская армия сосредоточит полученные комплексы на северо-востоке страны.

Блащак отметил, что Польша намерена продолжать закупки HIMARS и довести их количество до 500 единиц.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Польши разместят заказанные у США установки РСЗО HIMARS в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью России. Отмечалось, что это дивизион, заказанный в 2019 году.

В феврале Пентагон одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.