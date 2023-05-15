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16:44, 15 мая 2023Мир

В Польшу прибыли первые HIMARS

Associated Press: в Польшу из США прибыли первые РСЗО HIMARS

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Польшу из США прибыли первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, присутствовавшего на приуроченной к приобретению оружия церемонии на авиабазе в Варшаве, польская армия сосредоточит полученные комплексы на северо-востоке страны.

Блащак отметил, что Польша намерена продолжать закупки HIMARS и довести их количество до 500 единиц.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Польши разместят заказанные у США установки РСЗО HIMARS в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью России. Отмечалось, что это дивизион, заказанный в 2019 году.

В феврале Пентагон одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.

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Глеб Бажуткин
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