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20:59, 16 мая 2023Силовые структуры

Заказавших убийство полицейского четверых россиян отправили в СИЗО

В Анапе четверо подельников заказали убийство полицейского путем поджога его автомобиля

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Анапе четверых подельников в возрасте от 37 до 62 лет отправили в СИЗО за организацию заказного убийства полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

По данным следствия, в период с октября 2022 по январь 2023 года сообщники разработали план убийства одного из сотрудников отдела МВД по городу Анапе путем поджога его автомобиля. После этого они стали искать исполнителей. О планах членов преступной организации узнали сотрудники правоохранительных органов.

В начале заказчики встретились с полицейскими, которые изобразили из себя киллеров. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подозреваемые передали правоохранителям балаклавы и канистру с зажигательной смесью, а также схемы передвижения жертвы. После этого стражи порядка сымитировали убийство полицейского — они подожгли другую машину (она не подлежала восстановлению) и сфотографировали ее. Во время передачи постановочных кадров сообщники были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Выяснилось, что подозреваемые хотели заказать еще одно убийство — на этот раз их жертвой должен был стать сотрудник Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что оперативное сопровождение также осуществляли сотрудники органов военной контрразведки.

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Елизавета Новикова
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