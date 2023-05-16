Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 16 мая 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за убийство двухлетней падчерицы из-за плача

В Екатеринбурге 24-летнего мужчину арестовали за убийство двухлетней падчерицы из-за плача

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Екатеринбурге 24-летнего местного жителя арестовали за убийство двухлетней падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным ведомства, мужчина задушил малышку из-за плача. Когда мать девочки ушла на работу, та стала громко плакать. Молодой человек не мог ее успокоить и закрыл ей нос и рот ладонью. Спустя время он заметил, что младенец не шевелится, и вызвал скорую.

Как уточняет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на одноклассника обвиняемого, в школе парень был очень позитивным и общительным. Школьники часто проводили время у него дома, с плохими компаниями юноша не общался, дурных привычек у него не было.

В 20 лет он познакомился с 16-летней девушкой. В 2021 году та родила дочку от другого мужчины, а в 2022 году стала жить вместе с фигурантом. Он официально не работал, а молодая мать торговала мороженым и устроилась на работу уборщицей в одну из местных фирм. Пара снимала квартиру в многоэтажке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?
Грузинская авиакомпания запустила продажу билетов в Россию
Госдеп отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией
Во Франции 14 человек предстанут перед судом по делу об обезглавливании учителя
Эрдоган рассказал о будущем в отношениях России и Турции
Заказавших убийство полицейского четверых россиян отправили в СИЗО
Российские компании стали экономить на премиях сотрудникам
Изменившегося до неузнаваемости из-за пластики мужчину задержали в аэропорту
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Популярный российский курорт назвали небезопасным для заработка на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.