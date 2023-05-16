Россиянина арестовали за убийство двухлетней падчерицы из-за плача

В Екатеринбурге 24-летнего мужчину арестовали за убийство двухлетней падчерицы из-за плача

В Екатеринбурге 24-летнего местного жителя арестовали за убийство двухлетней падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным ведомства, мужчина задушил малышку из-за плача. Когда мать девочки ушла на работу, та стала громко плакать. Молодой человек не мог ее успокоить и закрыл ей нос и рот ладонью. Спустя время он заметил, что младенец не шевелится, и вызвал скорую.

Как уточняет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на одноклассника обвиняемого, в школе парень был очень позитивным и общительным. Школьники часто проводили время у него дома, с плохими компаниями юноша не общался, дурных привычек у него не было.

В 20 лет он познакомился с 16-летней девушкой. В 2021 году та родила дочку от другого мужчины, а в 2022 году стала жить вместе с фигурантом. Он официально не работал, а молодая мать торговала мороженым и устроилась на работу уборщицей в одну из местных фирм. Пара снимала квартиру в многоэтажке.