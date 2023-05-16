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22:45, 16 мая 2023Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме

Россиянин Медведев обыграл немца Зверева и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала отечественный спортсмен обыграл немца Александра Зверева. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут.

В следующей игре Медведев сразится с Янником Ханфманом, выбившем с турнира россиянина Андрея Рублева. Их встреча запланирована на 17 мая.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал Медведева отказаться от сладкого в Риме. «Тирамису и вообще сладкое Дане надо ограничить. От этого могут быть судороги во время матчей, в целом идет нагрузка на селезенку», — объяснил он.

Дарья Коршунова
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