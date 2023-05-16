Популярный у москвичей способ проверки здоровья снова появился в столице

Вице-мэр Ракова раскрыла подробности старта «Здоровой Москвы» в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске проекта «Здоровая Москва» в 2023 году. Павильоны здоровья остались такими же удобными, скоростными и уютными, как и в прошлый сезон. Также в них сохранились отсутствие записи и комфортный график работы, за который павильоны так полюбились москвичам. Подробности старта проекта раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пройти бесплатную проверку здоровья москвичей приглашают уже в четвертый раз. За это время павильоны здоровья посетили свыше одного миллиона раз. В 2022 году каждый пятый посетитель павильонов прошел чек-ап повторно.

Пройти обследование можно по пути на работу, во время прогулки, в конце спортивной пробежки или гуляя с собакой. Нам потребовалось на небольшом пространстве павильона собрать все самое основное: оборудование, специалистов, выстроить наиболее комфортный путь для пациента. Мы фактически перенесли поликлинику в условия парка Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра добавила, что «Здоровая Москва» способствует выявлению на ранних стадиях таких опасных заболеваний, как рак и болезни сердца. Всего за час в павильоне в парке можно бесплатно проверить ключевые показатели своего здоровья, выявить признаки хронических заболеваний и факторы риска их развития, проконсультироваться о способах профилактики и при необходимости получить рекомендации врача.

Если после чек-апа будут выявлены какие-либо отклонения, то в обязательном порядке будут проведены дополнительные обследования либо прямо в павильоне, либо в другом медучреждение. Так, прямо в павильоне при наличии показаний доступны некоторые УЗИ и анализ на определение липидного спектра и гликированного гемоглобина.

Пройти обследование в павильоне «Здоровая Москва» может любой житель Москвы. С собой достаточно иметь московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.