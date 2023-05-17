Неизвестные вынесли банкомат с миллионами рублей из ТЦ и попали на видео

В Тамбове четверо неизвестных в масках вынесли банкомат с 5,5 миллиона рублей из ТЦ

В Тамбове четверо неизвестных в черных масках вынесли банкомат с 5,5 миллиона рублей из торгового центра (ТЦ) «Карусель» и попали на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как двое мужчин подбегают к банкомату, ломают крепежи и пытаются сдвинуть его с места. Им на помощь прибегают товарищи, один из них везет за собой двухколесную тележку. На ней мужчины и увозят банкомат.

По сведениям канала, мужчины проникли в ТЦ в ночь на 17 мая. Они вынесли банкомат и погрузили его в черный джип. Пропажу заметил охранник и позвонил в полицию. Правоохранители нашли пустой банкомат в 500 метрах от села Полковое. Возбуждено дело о краже. Подельников сейчас ищут.