Альварес заявил о намерении обойти запрет WBC ради реванша с Биволом

В команде Альвареса заявили, что боксер готов перейти в другой вес ради реванша с Биволом

Представитель мексиканского боксера Сауля Альвареса рассказал, что спортсмен намерен обойти запрет Всемирного боксерского совета (WBC) ради реванша с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», — заявили в команде мексиканца.

18 мая глава WBC Маурисио Сулейман объявил, что организация отказалась утвердить проведение поединка между Биволом и Альваресом во второй средней весовой категории. «Нет, не сейчас», — отметил он.

7 мая 2022 года Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После мексиканец вызвал россиянина на реванш. Бивол выразил готовность спуститься из полутяжелого веса во второй средний, чтобы побороться за четыре чемпионских пояса, которые удерживает Альварес, однако тот выступил против такого боя.

Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, в его активе 21 победа. У Альвареса 59 побед, 2 поражения и 2 ничьи.