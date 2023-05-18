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14:30, 18 мая 2023Спорт

WBC отказался утвердить реванш Бивола и Альвареса

WBC отказался утвердить реванш между россиянином Биволом и мексиканцем Альваресом

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Во Всемирном боксерском совете (WBC) высказались о проведении боя-реванша между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Слова главы организации Маурисио Сулеймана приводит Boxing Scene.

Организация отказалась утвердить проведение поединка во второй средней весовой категории. «Нет, не сейчас», — заявил Сулейман.

7 мая 2022 года Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После мексиканец вызвал россиянина на реванш. Бивол выразил готовность спуститься из полутяжелого веса во второй средний, чтобы побороться за четыре чемпионских пояса, которые удерживает Альварес, однако тот выступил против такого боя.

Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, в его активе 21 победа. У Альвареса 59 побед, два поражения и две ничьи.

Дарья Коршунова
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