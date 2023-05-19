В Керчи нашли клад эпохи Александра Македонского

Археологи нашли в Керчи 30 золотых монет эпохи Александра Македонского

Археологи в ходе раскопок на развалинах города Мирмекий, который расположен на территории современной Керчи, нашли клад из 30 монет эпохи Александра Македонского. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина уточнила, что 26 монет относятся к эпохе Александра Невского, а еще 4 — его слабоумного брата Филиппа III Арридея, наследовавшего престол. По ее словам, вес каждой монеты составляет около 8,5 грамма, они сохранились в прекрасном состоянии.

На лицевой стороне монет изображена богиня Афина, на реверсе – крылатая богиня Ника.

Клад отправили в золотую кладовую музея, его продолжают изучать специалисты. Н«аходка является крупнейшим кладом раннеэллинистических статеров на Боспоре», — добавила Умрихина.