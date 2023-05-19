Российский магазин отказал клиентке в печати портрета Валерия Меладзе на подушке

Магазин в Москве отказал клиентке распечатать портрет певца Валерия Меладзе на подушке

Магазин в Москве отказал клиентке в печати портрета певца и продюсера Валерия Меладзе на подушке. Соответствующую информацию публикует «Газета.ru».

По информации издания, россиянка (имя и фамилия неизвестны) решила заказать упомянутый товар в подарок подруге. «В онлайн-конструкторе я сделала подушку с изображением исполнителя. В фотошопе соединила кадр с его лицом и куклами Bratz, после чего отправила в печать. Заказ сначала приняли в обработку, но позже перезвонили и заявили, что не смогут изготовить подарок», — рассказала женщина.

По словам заказчицы, сотрудники магазина объяснили отказ в услуге тем, что им запрещено печатать изображения Меладзе. В заключение россиянке предложили оформить подушку без фотографии певца.

В январе в сети появилось видео, в котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Это послужило одним из поводов для просьбы главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина внести исполнителя в список иноагентов.

В марте запланированные выступления артиста в сибирских городах России были отменены. Также сообщалось, что прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.