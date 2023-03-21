Валерия Меладзе захотели признать иноагентом

SHOT: певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом из-за видео с корпоратива в Дубае

Певец Валерий Меладзе может в ближайшие дни оказаться в списке иностранных агентов из-за проукраинского лозунга. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Издание ссылается на свой источник в Минюсте, которое отвечает за реестр иноагентов. По данным источника, с просьбой внести Меладзе в список иноагентов обратился к генпрокурору глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Одним из поводов для обеспокоенности Бородина послужило видео, которое появилось в начале января. На кадрах Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом.

Позже в январе Меладзе объяснил инцидент на мероприятии. Артист отметил, что на протяжении 10 месяцев живет с ощущением тяжести и горя. «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — прокомментировал он скандал.

Реестр иностранных агентов традиционно пополняется по пятницам. Меладзе не станет там первым деятелем культуры, если прогноз издания SHOT оправдается. В начале февраля список иностранных агентов пополнила певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова). До этого Министерство юстиции России признало иностранными агентам певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), а также рэперов Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) и Ивана Алексеева (известного под псевдонимом Noize MC).