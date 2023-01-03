Меладзе прокомментировал скандал из-за ответа на фразу «Слава Украине»

Певец Валерий Меладзе объяснил инцидент с фразой «Слава Украине» на корпоративе

Певец Валерий Меладзе объяснил инцидент на корпоративе, предположительно, произошедшем в Дубае. Артист опубликовал обращение в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист отметил, что на протяжении 10 месяцев живет с ощущением тяжести и горя. «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — прокомментировал скандал он.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.

Позже действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, заявив, что тот «сидит на двух стульях». При этом сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.