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14:14, 20 мая 2023Бывший СССР

Тысячи киевлян остались без света

Минэнерго Украины: 5 тысяч человек остались без электроэнергии в Киеве и области
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Eugene / Unsplash

В Киеве и области проводились аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Украины.

По данным ведомства, без света остались тысячи киевлян и жителей области. «Из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области», — говорится в посте.

Сейчас, по данным Минэнерго, большинство точек электроснабжения восстановлены, однако ремонтные работы все еще продолжаются.

В ночь на 20 мая более десяти взрывов прогремели в Киеве. По словам собеседников ТАСС, в городе было очень шумно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «В центре очень слышно, проснулись от этого», — добавили очевидцы. В городе также была объявлена воздушная тревога.

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Варвара Кошечкина
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