Глава Чечни Кадыров рассказал о встрече «Северо-Кавказской семерки» в ответ на саммит G7

В ответ на проведение саммита G7 в японской Хиросиме, в ходе которого было объявлено о новых санкциях в отношении России, руководители семи регионов Северного Кавказа провели свою встречу. Об этом в субботу, 20 мая, в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«У нас есть своя "семерка" — Северо-Кавказская. Накануне на встрече глав семи субъектов принят полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7, их лидеров, партнеров и сообщников», — сообщил он.

Кадыров отметил, что эти «санкции» не касаются только президента Украины Владимира Зеленского. «Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — заявил глава российского региона.

Ранее 20 мая сообщалось, что в ходе проведения саммита G7 в Хиросиме правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против России. Новые ограничения включают в себя заморозку активов около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от уже введенных санкций. Помимо этого, Токио закроет возможность экспорта для примерно 80 российских организаций, связанных с Вооруженными силами России. Также теперь будет запрещено оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.