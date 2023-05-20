G7 задумала бороться с экономическим принуждением

G7 решила создать совместную платформу для борьбы с экономическим принуждением

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что эта платформа будет рассматривать пагубное использование экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера приводится Китай, который, «недавно использовал свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры».

Ожидается, что новая платформа станет основным форумом для координации действий G7 в ответ на экономическое принуждение в случае его возникновения. Также отмечается, что премьер Великобритании Риши Сунак на саммите G7 будет призывать к координации ответных мер «на несправедливую и принудительную торговую практику».

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в японской Хиросиме отказались от любых попыток урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Как пишет издание Corriere della Sera, «Семерка» приняла линию Вашингтона, сформулированную в координации с украинским президентом Владимиром Зеленским.