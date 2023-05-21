Разбитую гитару Курта Кобейна продали почти за 600 тысяч долларов

На аукционе в США почти за 600 тысяч долларов продали разбитую гитару Курта Кобейна

Гитару, разбитую вокалистом гранж-группы Nirvana Куртом Кобейном, продали на аукционе Julien's Aucitons в США почти за 600 тысяч долларов (около 48 миллионов рублей). Музыкальный инструмент черного цвета подписан на корпусе всеми тремя участниками коллектива, сообщается на сайте аукционного дома.

«Продана за 595 900 долларов. Черная электрогитара для левши Fender Stratocaster, разбитая Куртом Кобейном во времена альбома Nevermind», — сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты, гитара была заново собрана перед продажей.

В мае 2021 года шесть волос с головы лидера группы Nirvana Курта продали на онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions. В пакете вместе со светлыми волосами находились фотографии, на которых музыканту обрезает пряди его подруга и доверенное лицо Тесса Осборн.

Первоначальная цена лота составляла 2,5 тысячи долларов (184 тысячи рублей), но в конечном счете таинственный покупатель приобрел его за 14,1 тысячи долларов (миллион рублей).

Курт Кобейн — лидер и вокалист группы Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбом. Группа распалась в 1994 году после смерти музыканта.