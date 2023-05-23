Стала известна причина недопуска двух российских тхэквондистов к чемпионату мира

Тхэквондистов Храмцова и Ларина не допустили к чемпионату мира-2023 из-за их соцсетей

Стала известна причина недопуска к чемпионату мира по тхэквондо российских олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина. Об этом сообщает ТАСС.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении этих двух спортсменов провели дополнительную проверку. «Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии», — добавил он.

Ранее 23 мая Всемирная федерация тхэквондо предварительно одобрила участие 23 российских спортсменов в чемпионате мира 2023 года. Регистрацию Храмцова и Ларина отклонили из-за несоответствия спортсменов критериям.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших СВО на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в соревнованиях.