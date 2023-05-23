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14:39, 23 мая 2023Спорт

23 россиянам одобрили участие в чемпионате мира по тхэквондо

World Taekwondo одобрила участие 23 российских спортсменов в чемпионате мира в Баку

Фото: Reuters

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) предварительно одобрила участие 23 российских спортсменов в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия», — сказано в заявлении World Taekwondo. Отмечается, что после трехэтапного процесса проверки регистрацию олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина отклонили из-за несоответствия спортсменов критериям.

3 марта World Taekwondo объявила, что вернет российских и белорусских тхэквондистов на международные турниры. Главный тренер сборной России Вадим Иванов рассказал, что первым стартом для команды станет чемпионат мира.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших события на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в соревнованиях.

Ксения Курашкина
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