Всемирная федерация тхэквондо допустит россиян на турниры

Всемирная федерация тхэквондо допустит российских спортсменов на международные турниры

Всемирная федерация тхэквондо вернет российских спортсменов на международные турниры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов», — заявил он. Иванов рассказал, что первым стартом для россиян станет чемпионат мира в Азербайджане, который пройдет с 29 мая по 6 июня 2023 года.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх-2024 до сих пор не принято.