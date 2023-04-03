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11:38, 3 апреля 2023Спорт

Всемирная федерация тхэквондо допустит россиян на турниры

Всемирная федерация тхэквондо допустит российских спортсменов на международные турниры

Фото: Uriel Soberanes / Unsplash

Всемирная федерация тхэквондо вернет российских спортсменов на международные турниры. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов», — заявил он. Иванов рассказал, что первым стартом для россиян станет чемпионат мира в Азербайджане, который пройдет с 29 мая по 6 июня 2023 года.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх-2024 до сих пор не принято.

Дарья Коршунова
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