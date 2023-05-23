Описана важность выпуска шлема смешанной реальности для Apple

Bloomberg: над гарнитурой VR/AR от Apple работали почти все топ-менеджеры компании

Американская компания Apple задействовала в работе над созданием шлема смешанной реальности (mixed reality, MR) почти всех руководителей корпорации. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно автору агентства Марку Гурману, первая гарнитура смешанной реальности от Apple имеет огромное значение для компании. В актуальном отчете специалист описал важность продукта, отметив, что в разработке устройства приняли участие почти все топ-менеджеры корпорации Тима Кука. Анонс MR-шлема должен состояться на мероприятии WWDC 2023, 5 июня.

Ведущим специалистом, ответственным за разработку нового гаджета, Гурман назвал Майка Роквелла — специалист возглавил проект в 2016 году. «Он настоящий гений, и если кто-то и может это сделать, так это он», — описал Роквелла анонимный собеседник в Apple. Также созданием гарнитуры занимались топ-менеджеры Джефф Уильямс, Дэн Риччио, Пол Мид, Грег Джосвиак, Фил Шиллер, Фрэнк Казанова, Ким Форрат, Джефф Норрис и другие.

Журналист Bloomberg обратил внимание, что к разработке MR-шлема был причастен и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв — специалист участвовал в проекте с самого начала и до конца 2022 года, когда компания не стала продлевать с фирмой Айва контракт. Отмечается, что Джонни Айв настаивал, чтобы будущее устройство получило компактный форм-фактор.

В конце мая инсайдеры выяснили, что стоимость производства одной единицы гарнитуры Apple с поддержкой виртуальной и дополненной реальности не превысит 1600 долларов. При этом рекомендованная розница цена гаджета должна составить 3000-4000 долларов.