Раскрыта себестоимость VR-гарнитуры Apple

XR Daily News: стоимость компонентов VR-гарнитуры Apple не превысит 1600 долларов

Стоимость производства гарнитуры Apple с поддержкой виртуальной и дополненной реальности не превысит 1600 долларов. Об этом сообщает издание XR Daily News.

Журналисты медиа сослались на сообщение блогера под ником Minsheng Electronics, раскрывшего, сколько стоят компоненты, из которых состоит первый VR-шлем от Apple. По информации инсайдера, производство гарнитуры обойдется в 1400-1600 долларов. По оценке другого источника, себестоимость гаджета составит около 1300 долларов.

Minsheng Electronics уточнил, что себестоимость процессоров для устройства AR/VR составит 120-140 долларов, экранов Micro OLED — 280-320 долларов, 14 камер — 160 долларов, 3D-сенсора — 80-90 долларов, модуля охлаждения — 70 долларов, внешнего аккумулятора — 22-25 долларов, прочих вспомогательных аксессуаров — 30-40 долларов. Металлическая часть корпуса будет оценена в 95 долларов, стоимость сборки оптико-механической части — в 70-80 долларов.

Журналисты отметили, что при себестоимости ориентировочно в 1500 долларов, или около 120 тысяч рублей, розничная цена шлема составит 3000 или даже 4000 долларов, или около 320 тысяч рублей. По мнению специалистов, высокая стоимость может означать, что Apple дополнительно вложит крупные денежные средства в рекламное продвижение девайса.

В середине апреля автор Bloomberg Марк Гурман заявил, что компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Ожидается, что устройство анонсируют на WWDC 2023, мероприятие пройдет с 5 по 9 июня.