Раскрыта стоимость VR-гарнитуры Apple

Wccftech: гарнитура виртуальной и дополненной реальности Apple будет стоить $4000

Высокая стоимость первой гарнитуры альтернативной реальности Apple обусловлена дорогими компонентами. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа собрали раскрытую информацию от источников, согласно которой шлем Apple с поддержкой технологий VR и AR будет оценен в 4000 долларов, или около 312 тысяч рублей. По словам инсайдеров, устройство будет передовым с точки зрения оснащения. Анонс нового девайса ожидается на WWDC 2023 в июне.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко отметил, что будущая гарнитура будет состоять из пяти самых дорогостоящих компонентов. В их число входят 12 модулей камер, внешний источник питания, дисплей micro OLED, два процессора и корпус. Производством комплектующих займутся сразу несколько компаний — так, чипы для гаджета выпустит тайваньская фирма TSMC.

По оценке Ко, от сделки с Apple больше всего выиграет компания Cowell, которая займется производство модулей камер. Несмотря на то, что гарнитура будет стоить около 4000 долларов, американский IT-гигант получит относительно небольшую выручку — от 900 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Это объясняется тем, что Apple инвестирует в эту категорию продуктов в долгосрочной перспективе.

В конце апреля автор Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple намерена рекламировать свою гарнитуру виртуальной и дополненной реальности как многофункциональное устройство. В частности, аппарат получит адаптированные версии популярных приложений для iPhone и iPad.