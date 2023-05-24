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09:37, 24 мая 2023Россия

Свыше 550 человек вывезли из округа в Белгородской области из-за атаки ДРГ

Белгородский глава Гладков: свыше 550 человек вывезли из Грайворонского округа из-за ДРГ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Свыше 550 человек вывезли из Грайворонского округа Белгородской области из-за атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), проникшей на территорию. Все граждане были направлены в пункты временного размещения. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он разъяснил, что вывезенные люди сейчас находятся в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и в Строителе. Гладков выразил надежду, что жителям Грайворонского округа разрешат вернуться в свои дома, как только силовики завершат зачистку территории.

«Общий подсчет ущерба за последние дни в Грайворонском округе не завершен, потому что, по-хорошему, только сегодня начнем обход подомовой территории», — написал белгородский глава, подчеркнув, что до этого там было небезопасно.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды обстрелять Грайвороновский район после ликвидации диверсантов. По информации издания Shot, все атаки были безуспешны.

В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона.

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Анна Щербакова
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