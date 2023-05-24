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08:23, 24 мая 2023Россия

ВСУ пытались дважды обстрелять Белгородскую область после ликвидации диверсантов

Shot: ВСУ пытались обстрелять Грайвороновский район под Белгородом после ликвидации ДРГ

Фото: RFE / RL/ Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались дважды обстрелять Грайвороновский район Белгородской области после ликвидации диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, все атаки противника оказались безуспешны. Сначала украинская сторона открыла огонь в районе Дроновки. Со стороны Сумской области по российской территории были выпущены две мины.

Через какое-то время ВСУ из минометов обстреляли участок неподалеку от села Козинка, возле которого велись бои с диверсантами.

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В результате атак никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать, пишет Shot.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о беспилотнике, сбитом системой противовоздушной обороны (ПВО). Он заверил, что при происшествии никто не пострадал.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

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Анна Щербакова
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