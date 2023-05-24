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07:50, 24 мая 2023Россия

В Белгородской области сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации главы области, никто не пострадал. Последствия на земле уточняют сотрудники оперативных служб.

В ночь на среду, 24 мая беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде. Пострадавших нет, взрывом оказался поврежден легковой автомобиль. В сети также появились кадры с места атаки дрона.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действует средний уровень реагирования — он был введен в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

С 22 по 23 мая в регионе также действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

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Анастасия Шейкина
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