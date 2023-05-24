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16:01, 24 мая 2023Силовые структуры

Массовое убийство населения Воронежской области гитлеровцами признали геноцидом

В Воронежской области суд признал геноцидом убийство гитлеровцами 198 тысяч мирных жителей

Фото: Галина Санько / РИА Новости

Воронежский областной суд признал геноцидом массовое убийство гитлеровцами местных жителей и военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что в 1942-1943 годы во время оккупации на территории региона погибли не менее 198 тысяч человек.

21 марта сообщалось, что геноцидом признали убийство фашистами 71 тысячи человек в Белгородской области. Там были сформированы карательные батальоны, которые уничтожали людей и применяли к ним жестокие пытки.

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Илона Палей
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