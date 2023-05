Умерла Тина Тернер. За что певицу называли королевой рок-н-ролла?

Американская певица и «королева рок-н-ролла» Тина Тернер умерла в 83 года

Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет, сообщает Sky News. Ее называли «королевой рок-н-ролла», а карьера артистки продлилась более 60 лет, вместивших в себя десятки хитов, миллионы проданных альбомов и один из самых известных камбеков в истории популярной музыки.

Певица умерла после долгой болезни

Тернер умерла у себя дома в городе Кюснахт в Швейцарии, гражданство которой артистка получила в 2013 году. Как сообщили представители певицы, ее смерти предшествовала долгая болезнь. В последние годы жизни у Тернер было немало проблем со здоровьем: в 2016-м у нее диагностировали рак кишечника, а в 2017-м она перенесла трансплантацию почки. О других тяжелых болезнях она рассказала сама в вышедшей в 2018-м книге «Моя история любви»: по словам Тернер, еще в 2013-м она перенесла удар, после которого ей заново пришлось учиться ходить, а из-за рака всерьез задумывалась о добровольном уходе из жизни.

Тина и Айк Тернер, 1964 год Фото: GAB Archive / Redferns / Getty Images

Тина Тернер прославилась, работая с будущим мужем Айком Тернером

Как заявили в своем объявлении о смерти певицы ее близкие, «мир потерял легенду музыки и ролевую модель». Анна Мэй Буллок (настоящее имя артистки) родилась в штате Теннесси в 1939-м и потом в мемуарах рассказывала, как в детстве вместе с родными нередко собирала хлопок на местных полях.

Как вспоминала Тернер, она не была желанным ребенком, и родители ее не любили

Большую часть детства она прожила вместе с бабушкой и только после смерти последней воссоединилась с переехавшей к тому моменту в Сент-Луис матерью. Петь Анна Мэй Буллок начала еще в Теннесси в школьном хоре. Уже в Сент-Луисе 16-летняя девушка убедила музыканта Айка Тернера взять ее вокалисткой в его группу Kings of Rhythm. По словам Тернера, ансамбль которого до этого обходился без женского вокала, от предложений Буллок прослушать ее он долго отказывался, но в перерыве одного из выступлений Kings of Rhythm она забрала микрофон у барабанщика и запела You Know I Love You Би Би Кинга. Впечатленный ее голосом Айк Тернер взял девушку в группу, начал с ней встречаться и не только дал ей псевдоним Тина Тернер, но и тут же его запатентовал, чтобы в случае ее ухода из коллектива имя можно было передать другой певице.

Мои отношения с Айком были обречены, как только он понял, что я сделаю его богатым. Он тут же стал меня контролировать психологически и экономически Тина Тернер

Первая запись Айка и Тины Тернер A Fool in Love вышла в 1960-м и попала в топ-30 американских чартов. В следующие пять лет пара выпустила несколько достаточно успешных R-n-B-синглов и много гастролировала с Kings of Rhythm. После появления в концертном фильме The Big T.N.T. Show Тина Тернер стала известна на всю страну, а в 1967-м стала первой женщиной и первым чернокожим артистом, появившимся на обложке журнала Rolling Stone. Окончательно славу артистки закрепило участие в американском туре The Rolling Stones в 1969-м, и в начале 1970-х она выпустила несколько хитов: Proud Mary, I Want to Take You Higher, Nutbush City Limits, Sexy Ida. Впрочем, успех сопровождался постоянным насилием со стороны Айка Тернера.

Тина Тернер в 1984 Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Камбек Тернер в 1980-х считается одним из самых легендарных в истории музыки

В середине 1970-х зависимость от кокаина и проблемы в браке с Тернером, который не только часто избивал Тину, но и был ей не верен, заставили певицу уйти от супруга. Она начала сольную карьеру, но столкнулась с большими долгами из-за отмененных гастролей ее дуэта с Айком — и была вынуждена зарабатывать участием в телешоу, а также концертами в Лас-Вегасе. В начале 1980-х Тернер считалась артисткой ностальгического толка, а ее образ рок-дивы из предыдущего десятилетия выглядел устаревшим. Тем не менее в 1984-м, с выходом альбома Private Dancer и суперхита What's Love Got to Do with It, ей удалось вернуться в топы чартов уже с новым имиджем иконы поп-музыки.

Во второй половине 1980-х Тернер превратилась в одну из самых больших поп-звезд мира

Ее автобиография «Я, Тина», впервые рассказавшая о насилии, пережитом от рук Айка Тернера, и о преодолении наркозависимости, стала бестселлером. У Тернер появилась звезда на Голливудской аллее славы, а каждый следующий ее альбом продавался десятками миллионов копий.

Тина Тернер в 1990 году Фото: Rob Verhorst / Redferns / Getty Images

Стадионные туры Тернер в 1980-х и 1990-х также собирали миллионы зрителей в общей сложности. Артистка также сыграла в нескольких голливудских фильмах: «Томми», «Безумный Макс 3» и «Последний герой боевика».

Тина Тернер выиграла 12 премий «Грэмми», продала более 100 миллионов альбомов и дважды вошла в Зал славы рок-н-ролла: вместе с Айком Тернером и как соло-исполнительница

Ее собственная жизнь легла в основу картины «На что способна любовь» с Анджелой Бассетт в роли самой Тернер. Впоследствии сюжет фильма и песни Тернер также легли в основу одноименного мюзикла, до сих пор с успехом идущего на Бродвее.