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00:56, 24 мая 2023Россия

Захарова призвала отказаться от сравнений Гершковича и Ассанжа

Представитель МИД Захарова: Гершкович не занимался журналистикой в отличие от Ассанжа
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: news.ru / via globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арестованный сотрудник московского бюро издания Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался настоящей журналистикой в отличие от находящегося в тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Дипломат в своем Telegram-канале призвала отказаться от сравнения их деятельности.

Захарова прокомментировала слова представителя совета национальной безопасности США Джона Кирби о продлении ареста Гершковича. Ранее он высказал свое возмущение арестом, так как журналистика, по его словам, «это не преступление».

«Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге», — отметила Захарова.

По словам дипломата, журналистской деятельностью занимался Джулиан Ассанж, «за что он и находится в тюрьме из-за американского преследования».

Журналист американской газеты WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, по заданию США он собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа 2023 года.

Позже появилась информация, что посольство США было обеспокоено решением российского суда продлить на три месяца арест. Как отмечалось, российские власти «необоснованно» отказывают в консульском доступе к Гершковичу.

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Марина Совина
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