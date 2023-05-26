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09:05, 26 мая 2023Ценности

Россияне назвали влияющую на первое впечатление о человеке вещь

«Ситидрайв» и A2:Research: при первой встрече россияне обращают внимание на машину

Фото: S O C I A L . C U T / Unsplash

Россияне назвали влияющую на первое впечатление о человеке вещь. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 26 мая.

Аналитики каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и агентства A2:Research выяснили, что 59 процентам респондентов важно, чтобы у их нового знакомого была собственная машина. Так, при первой встрече люди отмечают стоимость автомобиля (31), чистоту салона и общее состояние транспортного средства (25), современность модели (23) и марку (17). При этом всего 16 процентов учитывают факт того, принадлежит машина человеку или нет.

Кроме того, 39 процентов россиян считают, что стильный автомобиль придает его владельцу сексуальности. В свою очередь, почти четверть респондентов сомневается в том, что модная машина может придать человеку привлекательности.

Также в результате исследования выяснилось, что 51 процент респондентов замечают опрятность собеседника, а 28 процентов — наблюдают в первое время за его поведением. При этом 21 процент людей обращает внимание на его умение преподносить себя.

В апреле аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research провел опрос, в результате которого были названы детали внешности, привлекающие внимание россиян при первой встрече. Результаты показали, что 37 процентов респондентов считают неприемлемым одеваться в вызывающие наряды. В то же время 36 процентов людей заявили, что не приветствуют привычку носить одежду в плохом состоянии, например, грязную, порванную или в шерсти домашнего животного.

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Мария Винар
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