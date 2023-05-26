В Москве россиянин надругался над 10-летней девочкой в подъезде жилого дома

В Москве задержали 54-летнего россиянина, надругавшегося в подъезде над школьницей

В Москве задержали 54-летнего россиянина, надругавшегося в подъезде жилого дома над 10-летней девочкой. Об этом в пятницу, 26 мая, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Теплый Стан. Злоумышленник заметил ребенка и, используя силу, совершил в отношении школьницы действия сексуального характера. После россиянин сбежал с места преступления, а девочка сообщила обо всем родителям, которые тут же обратились к силовикам.

Сыщики и следователи установили и задержали подозреваемого. В отношении него СКР возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») УК РФ.

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