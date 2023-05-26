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20:09, 26 мая 2023Спорт

Российская теннисистка в паре с американкой выиграла турнир WTA

Россиянка Сизикова и американка Сантамария выиграли турнир WTA в Рабате в парном разряде

Фото: Anca Tepei / Globallookpress.com

Россиянка Яна Сизикова и американка Сабрина Сантамария выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Рабате (Марокко) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче они сыграли с белоруской Лидией Морозовой и бразильянкой Ингрид Мартинс. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:8. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Сизикова занимает 50-е место в парном рейтинге WTA. В активе 28-летней россиянки три титула в парном разряде. Для Сантамарии, которая располагается на 76-й строке рейтинга, это вторая победа на турнирах организации в парах.

Ранее прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело против Сизиковой. Ее задержали в июне 2021-го по подозрению в умышленном проигрыше матча в парном разряде на «Ролан Гаррос» в 2020 году, однако позже освободили из-под стражи. Теннисистку обвиняли в спортивной коррупции и организованном мошенничестве.

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