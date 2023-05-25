Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки
Прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело против российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Фредерик Бело.
«С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещенной под арест во время турнира "Ролан Гаррос" 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения», — заявил Бело. Он подчеркнул, что теперь спортсменка свободна от всех обвинений.
Сизикову задержали в Париже 4 июня 2021 года. Ее подозревали в умышленном проигрыше матча в парном разряде на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Теннисистку обвиняли в спортивной коррупции и организованном мошенничестве. Позднее Сизикову освободили из-под стражи, однако следствие по ее делу продолжалось.
Сизикова занимает 50-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе 28-летней россиянки — один титул WTA в парном разряде.