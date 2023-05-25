Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Яны Сизиковой

Прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело против российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Фредерик Бело.

«С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещенной под арест во время турнира "Ролан Гаррос" 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения», — заявил Бело. Он подчеркнул, что теперь спортсменка свободна от всех обвинений.

Сизикову задержали в Париже 4 июня 2021 года. Ее подозревали в умышленном проигрыше матча в парном разряде на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Теннисистку обвиняли в спортивной коррупции и организованном мошенничестве. Позднее Сизикову освободили из-под стражи, однако следствие по ее делу продолжалось.

Сизикова занимает 50-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе 28-летней россиянки — один титул WTA в парном разряде.