Стали известны условия допуска российских велосипедистов на международные старты
Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец рассказал об условиях Международного союза велосипедистов (UCI) для допуска на старты. Его слова передает РИА Новости.
«Для участия в соревнованиях спортсменам и тренерам необходимо заполнить определенную форму. У велосипедного спорта она своя, я бы сказал, более гуманная», — заявил Ковпанец. Он подчеркнул, что UCI не обязывает атлетов осуждать СВО для допуска к турнирам. Тренер добавил, что если бы было такое требование, то никто бы не стал подписывать эти документы.
3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. При этом в Олимпийском комитете России назвали недопустимым подписание россиянами политических деклараций.