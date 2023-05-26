Стали известны условия допуска российских велосипедистов на международные старты

Тренер Ковпанец заявил, что UCI не обязывает атлетов осуждать СВО для допуска к турнирам

Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец рассказал об условиях Международного союза велосипедистов (UCI) для допуска на старты. Его слова передает РИА Новости.

«Для участия в соревнованиях спортсменам и тренерам необходимо заполнить определенную форму. У велосипедного спорта она своя, я бы сказал, более гуманная», — заявил Ковпанец. Он подчеркнул, что UCI не обязывает атлетов осуждать СВО для допуска к турнирам. Тренер добавил, что если бы было такое требование, то никто бы не стал подписывать эти документы.

3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. При этом в Олимпийском комитете России назвали недопустимым подписание россиянами политических деклараций.