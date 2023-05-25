ОКР сделал заявление о подписании россиянами политических деклараций

Поздняков заявил, что ОКР счел недопустимым подписание россиянами политических деклараций

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил позицию организации по подписанию россиянами политических деклараций. Он сделал заявление в своем Telegram-канале.

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», — рассказал Поздняков и добавил, что они считают это абсолютно неприемлемым.

Глава ОКР также отметил, что будет вестись индивидуальная работа с российским спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций.

Ранее Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на соревнования с кукольным спортивным театром, где за ниточки их дергают ангажированные и политизированные деятели. Он отметил, что непоследовательные и ситуативные решения международных организаций упраздняют нормы, закрепленные в Олимпийской хартии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.