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15:09, 25 мая 2023Спорт

ОКР сделал заявление о подписании россиянами политических деклараций

Поздняков заявил, что ОКР счел недопустимым подписание россиянами политических деклараций

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил позицию организации по подписанию россиянами политических деклараций. Он сделал заявление в своем Telegram-канале.

«Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ», — рассказал Поздняков и добавил, что они считают это абсолютно неприемлемым.

Глава ОКР также отметил, что будет вестись индивидуальная работа с российским спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций.

Ранее Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на соревнования с кукольным спортивным театром, где за ниточки их дергают ангажированные и политизированные деятели. Он отметил, что непоследовательные и ситуативные решения международных организаций упраздняют нормы, закрепленные в Олимпийской хартии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

Дарья Коршунова
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