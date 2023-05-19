Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
16:30 (Мск)
Ангелина Калинина
Рим (ж)
Елена Рыбакина
Сегодня
20:00 (Мск)
Елена Остапенко
Рим (ж)
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|36-й тур
Локомотив М
Завтра
14:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Хольгер Руне
Завтра
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
11:44, 19 мая 2023Спорт

Глава ОКР сравнил допуск российских спортсменов на турниры с кукольным театром

Глава ОКР Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на турниры с кукольным театром
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возвращении отечественных спортсменов на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на соревнования с кукольным спортивным театром, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели. «Остальным лишь остается зачитать текст, как персонажу пьесы — лишь исполнить отведенную роль в фарсе», — отметил он. Глава ОКР добавил, что такие непоследовательные и ситуативные решения организаций упраздняют нормы, закрепленные в Олимпийской хартии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 на данный момент не принято.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Супружеским парам подсказали способ избежать споров из-за уборки
В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за привидевшейся татуировки с Бандерой
В России ответили на поставленное Британией условие разморозки активов
Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном «мамском» наряде
Сотрудница IT-компании приняла претензии в письмах босса за домогательства
Глава ОКР сравнил допуск российских спортсменов на турниры с кукольным театром
Россиянам пригрозили конфискацией дач
Популярный iPhone 11 рекордно подешевел
Премьер Индии встретится с Зеленским во время саммита G7
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.