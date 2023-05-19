Глава ОКР сравнил допуск российских спортсменов на турниры с кукольным театром

Глава ОКР Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на турниры с кукольным театром

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возвращении отечественных спортсменов на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

Поздняков сравнил допуск и недопуск россиян на соревнования с кукольным спортивным театром, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели. «Остальным лишь остается зачитать текст, как персонажу пьесы — лишь исполнить отведенную роль в фарсе», — отметил он. Глава ОКР добавил, что такие непоследовательные и ситуативные решения организаций упраздняют нормы, закрепленные в Олимпийской хартии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 на данный момент не принято.

