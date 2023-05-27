В МИД заявили об атаке Кремля Киевом без согласования с Западом

Замглавы МИД Галузин: Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом

Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом, однако страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сообщает ТАСС.

«Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта. Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации», — сказал дипломат.

В то же время, указал Галузин, Китай, который пытается вернуть Киев за стол переговоров, «фактически осудил террористическую атаку режима [президента Украины Владимира] Зеленского на Кремль». По его словам, немало тех, кто опасается публично выступать вразрез с западными подходами, но в доверительных контактах дают понять, что были потрясены этими действиями Киева.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не может подтвердить данные о том, что спецслужбы и правительство Украины несут ответственность за атаку беспилотников на Кремль.

3 мая была совершена атака на Кремль с помощью дронов, российские военные и спецслужбы вывели БПЛА из строя. В Кремле произошедшее назвали спланированной террористической акцией. МИД России пообещал принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к атаке.